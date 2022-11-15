Для жителей Мурманской области открыта вакансия с зарплатой в 325 тысяч рублей

Больше всего таких вакансий в сфере строительства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области составили топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами, которые открыты на данный момент. Так, до 325 тысяч рублей в месяц может получать flutter developer, который будет заниматься созданием экосистемы цифровых сервисов, мобильными приложениями.

До 300 тысяч в месяц обещают стоматологу-ортопеду, до 148 тысяч - утреннему водителю-курьеру, до 110 тысяч - машинисту железнодорожно-строительной машины.

- На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет почти 54 000 рублей. Как правило, работодатели Мурманской области предлагают зарплату на 3% меньше, чем компании из других областей России. По сравнению с зарплатами в начале года средняя зарплата в области выросла на 3%. Между тем мурманчанам в ноябре доступны порядка 300 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 140 000 рублей и выше, - сообщили специалисты hh.ru.

Больше всего таких вакансий в сфере строительства.

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