В Мурманске завершили ремонт детского сада на улице Мира

В этом году в детском саду отремонтировали отдельные помещения. Фото: vk.com/morar_51

В мурманском детском саду №138 на улице Мира завершились ремонтные работы. Как сообщил глава города Игорь Морарь, сад готов к открытию.

В учреждении полностью заменены сети тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Также в здании оборудован современный автоматизированный тепловой пункт. В прошлом году заменили крышу и обновили все окна.

- Такой комплексный подход к ремонту в образовательных учреждениях в перспективе позволяет экономить до 30% на отоплении, а сэкономленные средства направляются на обновление других образовательных учреждений, - отметил Игорь Морарь.

В этом году в детском саду отремонтировали отдельные помещения - пищеблок, прачечную, туалетные и умывальные комнаты, буфетные, групповые помещения.

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