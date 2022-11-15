Владимир Путин поручил губернатору Мурманской области возглавить рабочую группу Госсовета

Главная задача - развитие инфраструктуры вокруг Северного морского пути Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил рабочую группу Госсовет по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Такое поручение дал президент Владимира Путина.

- Главная задача нашей рабочей группы - развитие инфраструктуры вокруг Северного морского пути. Неоспоримое преимущество Севморпути - сокращение времени доставки грузов из Европы в Азию на 40% по сравнению с Южным коридором, проходящим через Суэцкий канал. А в текущих внешнеполитических условиях укрепление и развитие наших маршрутов имеет стратегическое значение для всей страны. Уверен, при поддержке помощника Президента страны Левитина Игоря Евгеньевича и взаимодействии с госкомиссией под председательством вице-премьера Юрия Петровича Трутнева мы сможем добиваться новых важных решений для регионов Арктической зоны, - прокомментировал назначение Андрей Чибис.

Напомним: Заполярье с рабочим визитом посетил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев. Он встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и руководителями силовых ведомств Заполярья.

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