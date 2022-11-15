В Мурманске автомобиль угодил в канализационный люк

Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk
В Мурманске автомобиль одной "ногой" застрял в канализационном люке. Происшествие сняли на видео.
- С одной стороны карма, не надо было заезжать на тротуар. С другой, а если пешеход наступил бы? - пишут в Telegram-канале "Мурманск" (18+).
Напомним: в Мурманске пьяная девушка без водительских прав снесла забор и выехала на тротуар. Водителя привлекли к административной ответственности.
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