Командующий Северо-Западным округом Росгвардии проверил охрану атомных объектов в Мурманской области

Алексей Воробьев и Андрей Чибис провели рабочую встречу. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Мурманскую область с рабочим визитом посетил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев. Он встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и руководителями силовых ведомств Заполярья.

- Также генерал-майор Алексей Воробьев посетил объекты атомной отрасли, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и проверил выполнение военнослужащими подразделений служебно-боевых задач по предназначению. Командующий заслушал доклады начальника Управления Росгвардии по Мурманской области полковник полиции Виктора Галия, командиров ОМОН «Медведь», СОБР «Росомаха» и командира морского отряда капитана первого ранга Николая Вяккерева, проверил учебно-материальную базу и ход боевой подготовки, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

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