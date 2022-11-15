Юным северянам из Мурманской области предлагают поздравить с днем рождения Деда Мороза

18 ноября в Великом Устюге сотрудники почты вручат Дедушке поздравления от его преданных поклонников.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Почта России напоминает, что юные жители Мурманской области могут поздравить Деда Мороза с днем рождения. Главный новогодний волшебник отмечает свой праздник 18 ноября.
Послания Деду Морозу нужно отправлять по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», наклеив на письмо или открытку почтовую марку.
18 ноября в Великом Устюге сотрудники почты вручат Дедушке поздравления от его преданных поклонников. Чтобы адресат получил поздравления к торжеству, важно заблаговременно подписать письма и открытки и опустить их в любой почтовый ящик.
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