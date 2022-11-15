В Мурманске в районе Водопроводного переулка ограничат движение на две недели

Об ограничении предупреждают в администрации города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске ограничат движение всех видов транспорта по переулку Водопроводному. Об этом предупреждают в администрации города.

Запрет будет действовать в районе пересечения с улицей Загородной, с 8.00 16 ноября до 17.00 30 ноября.

Напомним: дорогу на Териберку на девять часов закроют из-за взрывов. Работы продлятся час, затем понадобится время на расчистку завалов.

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