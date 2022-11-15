Кольская АЭС приняла участие во Всероссийском фестивале «Наука 0+»

Фестиваль «Наука0+» в 2011 году получил статус Всероссийского. Фото: Кольская АЭС

Специалисты Кольской АЭС представили заполярную атомную электростанцию на интерактивной площадке фестиваля «Наука0+» в Апатитах. Жители региона познакомились с работой энергоблока ВВР-440 и побывали на виртуальной экскурсии по КАЭС. Маленькие гости фестиваля узнали о том, как производится электрическая энергия на атомной станции, а старшеклассников и студентов интересовали вопросы возможного трудоустройства и карьерных возможностей на предприятиях Росатома. В 2021 году Росатом занял первое место в рейтинге лучших работодателей России среди промышленных компаний, составляемом кадровой платформой HeadHunter.

Совместно со специалистами КАЭС на энергетической площадке свои достижения представляли учащиеся Атомкласса из средней общеобразовательной школы № 4 (г. Апатиты), открытого при поддержке Кольской АЭС и государственной корпорации «Росатом» в 2022 году. Они продемонстрировали юным гостям фестиваля опыты по физике, показывая своим примером, что изучение точных наук может быть очень увлекательным.

Совместно со специалистами КАЭС на энергетической площадке свои достижения представляли учащиеся Атомкласса из средней общеобразовательной школы № 4 (г. Апатиты). Фото: Кольская АЭС

Фестиваль «Наука0+» в 2011 году получил статус Всероссийского, и теперь мероприятия по популяризации науки среди широкой аудитории ежегодно проходят в каждом регионе нашей страны. В этом году фестиваль проходил под хэштегом #Создавая будущее.

В Мурманской области во Дворце культуры г. Апатиты работали более тридцати площадок, на которых гости фестиваля всех возрастов знакомились с различными достижениями науки и техники, проводили занимательные эксперименты по физике, химии и биологии. Более 3000 посетителей выставки смогли убедиться, как исследования в разных областях точных, естественных и гуманитарных наук помогают сделать нашу планету приятным для жизни местом.

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