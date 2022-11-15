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НовостиОбщество15 ноября 2022 12:56

На портале «Наш Север» появилась функция отслеживания статуса обращения

Для этого пользователь может подписаться на сообщение
Ника СВЕТЛОВА
Северянам стало проще отслеживать работу над сообщениями на портале.

Северянам стало проще отслеживать работу над сообщениями на портале.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Портал «Наш Север» в Мурманской области работает с 2019 года, на нем зарегистрировано свыше 45 тысяч пользователей, которые за три года оставили порядка 40 тысяч обращений.

Теперь за ходом исполнения работ по обращениям теперь стало удобнее следить: на них можно подписаться и наблюдать за статусом.

Как сообщила вице-губернатор – министр цифрового развития Александра Никипелова, раньше отследить этапы решения проблемы через личный кабинет мог только пользователь портала, а теперь контролировать ход рассмотрения и итоговый статус может любой неравнодушный мурманчанин.

Срок отработки сообщений составляет от 2 до 10 рабочих дней.

Напомним: Центру управления регионом в Мурманской области исполнилось два года.

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