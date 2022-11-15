На портале «Наш Север» появилась функция отслеживания статуса обращения

Северянам стало проще отслеживать работу над сообщениями на портале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Портал «Наш Север» в Мурманской области работает с 2019 года, на нем зарегистрировано свыше 45 тысяч пользователей, которые за три года оставили порядка 40 тысяч обращений.

Теперь за ходом исполнения работ по обращениям теперь стало удобнее следить: на них можно подписаться и наблюдать за статусом.

Как сообщила вице-губернатор – министр цифрового развития Александра Никипелова, раньше отследить этапы решения проблемы через личный кабинет мог только пользователь портала, а теперь контролировать ход рассмотрения и итоговый статус может любой неравнодушный мурманчанин.

Срок отработки сообщений составляет от 2 до 10 рабочих дней.

Напомним: Центру управления регионом в Мурманской области исполнилось два года.

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