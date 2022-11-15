Выполнявший капремонт домов в Кировске подрядчик признан недобросовестным

Арбитражный суд Мурманской области поставил точку в данном вопросе.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Мурманское УФАС признала недобросовестным подрядчика ООО «УНР-398» из Санкт-Петербурга. В 2019 году между организацией и администрацией Кировска был заключен договор на выполнение капремонта домов в городе. Свою работу подрядчик выполнил плохо.
- Подрядчик не в полном объеме провел ремонтные работы фасада и крыш многоквартирных домов, что вызвало у кировчан немало недовольств. Организации не раз давали возможность сдать окончательные результаты работы, однако подрядчик этого не сделал, - сообщили в ведомстве.
Арбитражный суд Мурманской области поставил точку в данном вопросе. Он обязал включить ООО «УНР-398» в реестр недобросовестных подрядных организаций, что и было сделано мурманским УФАС.
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