Выполнявший капремонт домов в Кировске подрядчик признан недобросовестным

Арбитражный суд Мурманской области поставил точку в данном вопросе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мурманское УФАС признала недобросовестным подрядчика ООО «УНР-398» из Санкт-Петербурга. В 2019 году между организацией и администрацией Кировска был заключен договор на выполнение капремонта домов в городе. Свою работу подрядчик выполнил плохо.

- Подрядчик не в полном объеме провел ремонтные работы фасада и крыш многоквартирных домов, что вызвало у кировчан немало недовольств. Организации не раз давали возможность сдать окончательные результаты работы, однако подрядчик этого не сделал, - сообщили в ведомстве.

Арбитражный суд Мурманской области поставил точку в данном вопросе. Он обязал включить ООО «УНР-398» в реестр недобросовестных подрядных организаций, что и было сделано мурманским УФАС.

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