Дорогу на Териберку на девять часов закроют из-за взрывов

18 ноября дорога на Териберку будет закрыта. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Дорогу на Териберку в очередной раз будут перекрывать из-за взрывов. На втором участке продолжается реконструкция, специалисты работают со скальными породами.

По информации Мурманксавтодора, проезд будет закрыт 18 ноября с 12.00 до 13.00. Затем рабочим понадобится время на расчистку завалов.

- По информации производителя работ, они продлятся ориентировочно до 21 часа, - сообщили в ведомстве.

Северян просят заранее планировать свои поездки.

Напомним: воду в Териберке признали непригодной для питья.

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