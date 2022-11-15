В Мурманске на улице Горького горел деревянный дом

15 ноября в Мурманске на улице Горького, 8 горел деревянный нежилой дом. Фото: vk.com/murmansk_dtp

15 ноября в Мурманске на улице Горького, 8 горел деревянный нежилой дом. Об этом сообщили в соцсетях.

В пресс-службе МЧС региона "КП"-Мурманск" уточнили, что пожар уже потушен. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним: в Ковдорском округе сгорела дача. На месте происшествия работали 9 огнеборцев.

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