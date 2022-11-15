В Мурманске пьяная девушка без водительских прав снесла забор и выехала на тротуар

На месте проведено медицинское освидетельствование. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 14 ноября в районе улицы Героев-Рыбачьего произошло ДТП с участием одной машины. 28-летняя девушка снесла забор, после чего автомобиль оказался на тротуаре.

- Водитель, двигаясь по проспекту Кольскому, наехала на дорожное ограждение с последующим съездом с дороги. Девушка не имеет водительского удостоверения, за рулем находилась в состоянии опьянения, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте проведено медицинское освидетельствование, результат составил 0,8 мг/л. В отношении северянки был составлены административные материалы.

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