В Ковдорском округе сгорела дача

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 ноября в 17.30 произошел пожар в СНТ «Северное сияние» на втором километре автодороги Ковдор-Пиренга. Там вспыхнула дача.

- В 18.50 огнеборцы полностью потушили пожар, в результате которого деревянная дача и имущество в ней обгорели на площади 18 квадратных метров. Также обгорел деревянный забор, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте работали 9 огнеборцев, было задействовано 3 единицы техники. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru