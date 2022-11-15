В Октябрьском отделении МФЦ Мурманска начали выдавать документы через постамат

В Мурманске в Октябрьском отделении МФЦ начали тестировать выдачу документов через постамат. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске в Октябрьском отделении МФЦ начали тестировать выдачу документов через постамат. Теперь посетителям не нужно брать талон и ждать в очереди, чтобы забрать готовые документы.

При подаче документов в МФЦ человеку достаточно дать письменное согласие на получение готовых результатов через постамат.

- Когда документы будут готовы, сотрудник МФЦ оставит их в ячейке. Заявитель получит SMS-уведомление с цифровым кодом, после чего сможет забрать их в любое удобное время, – рассказала руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

Если услуга станет востребованной среди северян, то постаматы установят и в других отделениях МФЦ.

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