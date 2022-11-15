Полиция проводит проверку после сообщения о душившем собаку подростке

Состояние собаки на данный момент не известно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В заполярных пабликах в "ВКонтакте" распространяется видео, снятое в Апатитах. На нем подросток на лестничной площадке жилого дома истязает собаку.

Мальчику показалось мало просто ударить животное, он давил ему лапы, наносил удары палкой, душил пакетом и веревкой. На визг собаки вышли жильцы дома, на вопросы подросток ответил, что собака проявила агрессию и он так от нее защищался. Ситуация уже заинтересовала правоохранительные органы.

- Во время мониторинга в Интернете сотрудники полиции выявили видеозапись с противоправными действиями подростка в отношении животного. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается личность подростка, а также все обстоятельства инцидента, запечатленного на видеозаписи, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Состояние собаки на данный момент не известно.

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