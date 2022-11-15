Мурманск оказался в 20-ке лучших городов по качеству общественного транспорта

Столица Заполярья не сдает позиций второй год подряд. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск вновь вошел в двадцатку лучших в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта. Столица Заполярья не сдает позиций второй год подряд.

- В общем зачете из 82 городов Мурманск поднялся с 19 места в 2021 году на 17 место по итогам 1 квартала 2022 года, набрав 61,5 балла. А по итогам рейтинга средних городов Мурманск занял 3 место после Череповца и Твери, - сообщает минтранс региона.

В рейтинге учитывали ряд важных показателей - физическая доступность общественного транспорта, ценовая доступность функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивое развитие. В числе прочего оценивались такие показатели, как средний возраст парка подвижного состава и наличие фирменного стиля общественного транспорта.

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