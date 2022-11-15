Упавший из окна жилого дома в Мурманске 13-летний подросток скончался в больнице

Утром 15 ноября из окна жилого дома на проспекте Кольском в Мурманске выпал 13-летний подросток. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Утром 15 ноября из окна жилого дома на проспекте Кольском в Мурманске выпал 13-летний подросток.

Его с тяжелыми травмами увезли в больницу.

- В медучреждении пострадавший от полученных телесных повреждений скончался, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Сейчас следователи проводят проверку, устанавливая обстоятельства гибели подростка.

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