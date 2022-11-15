В районе Мончегорска спустя 15 лет завершают ликвидацию «нефтяного болота»

Работы обошлись местному бюджету в 30 миллионов рублей. Фото: vk.com/v_sadchikov

Под Мончегорском завершается ликвидация «нефтяного болота», которое обнаружил местный житель в двух километрах от трассы «Кола». Около 15 лет в лесу существовала свалка железных бочек, которые плавали в луже с нефтяными разводами. Там же лежало огромное количество покрышек, бытового и строительного мусора.

- Проведен весь необходимый комплекс мер по санитарной очистке земельного участка, все отходы вывезены и утилизированы специализированной организацией, имеющей лицензию. Всего убрано порядка 2 тысяч 300 кубометров мусора, загрязненного грунта и отходов, - сообщил глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

Ликвидацию проведут до конца ноября этого года. Работы обошлись местному бюджету в круглую сумму - около 30 миллионов рублей.

Напомним: осенью 2019 года суд дал Мончегорску полтора года на ликвидацию «нефтяного болота».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru