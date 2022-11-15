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НовостиОбщество15 ноября 2022 9:51

В Кольской ЦРБ проведут капремонт дневного стационара и хирургического отделения

На обновление дополнительно выделили 44 миллиона рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Кольской районной больнице проведут капитальный ремонт отделения дневного стационара и хирургического отделения.

В Кольской районной больнице проведут капитальный ремонт отделения дневного стационара и хирургического отделения.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Кольской районной больнице проведут капитальный ремонт отделения дневного стационара и хирургического отделения.

Это стало возможным после выделения дополнительных 44 миллионов рублей на региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения в Мурманской области на 2021-2025 годы».

- До конца 2022 года будут выполнены работы по замене инженерных сетей и коммуникаций, окон и дверей. Также ремонт проведут внутри помещений, - сообщает минздрав региона.

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