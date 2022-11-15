В Никеле под колеса авто попал мужчина

В Никеле возле дома №28 на проспекте Гвардейском на дороге сбили мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Никеле возле дома №28 на проспекте Гвардейском на дороге сбили мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал "Никель [Ni]". Подробности происшествия пока что не известны.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: второе за сутки ДТП с общественным транспортом произошло в Мурманске. Столкнулись машина и троллейбус.

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