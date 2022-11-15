Следователи проводят проверку после падения 13-летнего подростка из окна на восьмом этаже

Следователи выясняют обстоятельства падения с высоты подростка в Мурманске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи выясняют обстоятельства падения с высоты подростка в Мурманске. Утром 15 ноября 13-летний северянин выпал из окна на восьмом этаже одного из домов на проспекте Кольском.
- Подросток госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. На место происшествия незамедлительно выехали следователи, а также следователи-криминалисты регионального следственного управления, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
Напомним: в августе мурманчанин выжил после падения с высоты пятого этажа.
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