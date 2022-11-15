В Мурманской области проходит региональный конкурс «Молодой предприниматель года»

В Мурманской области объявили о приеме заявок на региональный конкурс «Молодой предприниматель года». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области объявили о приеме заявок на региональный конкурс «Молодой предприниматель года». К участию приглашают ярких и амбициозных представителей молодежи региона, которые хотят заявить о себе, получить поддержку бизнеса и приобрести новые деловые связи.

- Подать заявку могут северяне от 16 до 35 лет, зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность в Мурманской области. Конкурс проводится по семи номинациям: «Производство», «Торговля», «Сфера услуг», «Франчайзинг», «Инновационное предпринимательство», «Предпринимательство в социальной сфере», «Самозанятые», - сообщает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

Участие бесплатное. Подать заявку можно до 30 ноября по адресу электронной почты: info@cppmo.ru, в теме письма указать «Заявка на конкурс МП».

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (8152) 41-07-44.

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