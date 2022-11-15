В Мурманске с восьмого этажа упал 13-летний подросток

По предварительным данным, мурманчанин выпал из окна на восьмом этаже.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Утром 15 ноября в Мурманске с высоты упал 13-летний подросток. Трагедия случилась на проспекте Кольский.
По предварительным данным, мурманчанин выпал из окна на восьмом этаже.
"КП"-Мурманск" ожидает официальный комментарий от правоохранителей.
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