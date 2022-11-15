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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 8:24

В Мурманске с восьмого этажа упал 13-летний подросток

Трагедия произошла на проспекте Кольский
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
По предварительным данным, мурманчанин выпал из окна на восьмом этаже.

По предварительным данным, мурманчанин выпал из окна на восьмом этаже.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 15 ноября в Мурманске с высоты упал 13-летний подросток. Трагедия случилась на проспекте Кольский.

По предварительным данным, мурманчанин выпал из окна на восьмом этаже.

"КП"-Мурманск" ожидает официальный комментарий от правоохранителей.

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