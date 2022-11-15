Первую партию живых морских ежей отправили из Мурманской области в Казахстан

С предприятия Мурманской области в Казахстан отправили первую партию морского ежа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С предприятия Мурманской области в Казахстан отправили первую партию морского ежа. Всего - 28 килограммов.

На данный момент в Заполярье аттестованы четыре предприятия, которые имеют право поставок живого морского ежа в страны Евразийского экономического союза.

- Перед отправкой продукция была подвергнута лабораторным исследованиям на показатели качества и безопасности, также проведен документарный и физический контроль. Морской еж соответствует требованиям Казахстана, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Вывоз живого ежа в другие страны с предприятий Мурманской области начался с июня 2022 года. Так, например, в Республику Беларусь уже экспортировано 544 килограмма морского ежа.

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