Первую партию живых морских ежей отправили из Мурманской области в Казахстан

С предприятия Мурманской области в Казахстан отправили первую партию морского ежа.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С предприятия Мурманской области в Казахстан отправили первую партию морского ежа. Всего - 28 килограммов.
На данный момент в Заполярье аттестованы четыре предприятия, которые имеют право поставок живого морского ежа в страны Евразийского экономического союза.
- Перед отправкой продукция была подвергнута лабораторным исследованиям на показатели качества и безопасности, также проведен документарный и физический контроль. Морской еж соответствует требованиям Казахстана, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Вывоз живого ежа в другие страны с предприятий Мурманской области начался с июня 2022 года. Так, например, в Республику Беларусь уже экспортировано 544 килограмма морского ежа.
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