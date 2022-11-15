Tele2 оценила бизнес-идеи мурманских школьников

В ходе кейс-чемпионата команды участников при поддержке менторов решают реальные бизнес-задачи. Фото: Пресс-служба TELE2

Tele2, российский оператор связи, выступил партнером регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству в Мурманске. По итогам финальной защиты проектов представители компании отдельно отметили авторов инновационных идей в сфере цифровых технологий и сервисов.

В ходе кейс-чемпионата команды участников при поддержке менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты и предоставляют результаты экспертам от бизнес-структур, вузов и органов власти для профессиональной оценки. Для участия в чемпионате свои команды представили школьники 9-11 классов, а также студенты техникумов и колледжей. Инициатором состязаний выступило министерство экономического развития России, а организатором – национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в сотрудничестве с двумя десятками высших учебных заведений страны, а также при поддержке Tele2. В Мурманске региональный этап прошел на базе местного государственного технического университета (МГТУ).

Представители Tele2 вошли в состав жюри кейс-чемпионата на площадке МГТУ. Оператор учредил отдельную номинацию – «Самый цифровой проект». Эксперты оператора выбрали команду, которая предложила наиболее инновационные идеи в сфере цифровых технологий и сервисов. Победителем в номинации стала команда «ПОМОгатоРЫ» за идею создания цифровой платформы «Северный путь» для профориентации молодежи. Авторов наградят дипломами и ценными подарками от компании. Также по итогам публичных защит проектов команда «ПОМОгатоРЫ» признана победителем регионального кейс-чемпионата в Мурманске.

Кроме того, специалисты Tele2 на Северо-Западе приняли участие в защите проектов региональных этапов кейс-чемпионата в Санкт-Петербурге, Калининграде и Архангельске. Победители отборочных этапов вышли в финал конкурса, который пройдет в декабре в Москве.

Олег Клянчин, директор мурманского филиала Tele2:

«IT и телеком – это высококонкурентные сферы экономики, в которых только нестандартный и креативный подход, а также умение работать в команде, могут привести к отличным результатам. Мы знаем это по нашему бизнесу. В Tele2 делают акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения абонентов и поддерживающих их стиль жизни. Поэтому мы рады поделиться своим опытом с молодыми людьми. Тем более, что кейсы некоторых команд с легкостью могли составить конкуренцию опытным специалистам. Уровень подготовки проектов приятно удивил. Уверен, что ребята еще покажут свои знания и способности в дальнейшей учебе и карьере, а участие в кейс-чемпионате им в этом поможет».

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