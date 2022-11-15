Мобилизованные северяне тренируются с морпехами Северного флота

В Мурманской области морпехи Северного флота проводят боевое слаживание отделений с мобилизованными северянами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области морпехи Северного флота проводят боевое слаживание отделений с мобилизованными северянами.

Военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи и совершенствуют навыки применения штатного вооружения и военной техники, применяя опыт, полученный в ходе спецоперации.

- Под руководством офицеров и опытных инструкторов морские пехотинцы выполняют учебно-боевые задачи в составе отделения, отрабатывают действия в составе подразделения в обороне и в наступлении, поражают цели, имитирующие огневые точки, технику и живую силу противника из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок СВД и вооружения боевых машин, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Боевые стрельбы являются завершающим этапом слаживания и огневой выучки отделений.

Напомним: 11 ноября в Североморске встречали первую группу молодых людей, получивших повестки в рамках осеннего призыва. 49 срочников из Республики Коми прибыли для прохождения службы на Северном флоте.

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