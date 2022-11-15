В Мурманске пройдет бесплатный концерт для близких мобилизованных и участников СВО

Гостей ждут в ДК им. Кирова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 ноября в 17.00 в Мурманске пройдет бесплатный концерт для родных и близких северян, попавших под частичную мобилизацию, и участников спецоперации. Гостей ждут в ДК им. Кирова.

- Здесь состоится концерт инструментальной и вокальной музыки от резидентов Тавриды.АРТ. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Регистрацию можно пройти здесь.

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