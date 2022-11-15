Говорят, зима ненастоящая. В Мурманской области будет холодно, но без снега

Смена времен года в Заполярье в этом году запоздала, днем все еще случается плюсовая температура.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На календаре уже середина ноября, а пейзаж за окном больше похож на осенний, чем зимний, что для Мурманской области весьма непривычно.
Смена времен года в Заполярье в этом году запоздала, днем все еще случается плюсовая температура. На этой неделе в регионе все же похолодает, ожидается до -3-5 градусов и ниже. Но при этом пушистых снегопадов ждать не приходится.
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