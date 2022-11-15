Заказник «Сейдъявврь» в Мурманской области преобразуют в природный парк

Заказник в Ловозерском районе будет реорганизован в природный парк. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области станет на один природный парк больше. Заказник «Сейдъявврь», которому в этом году исполнилось 40 лет, в Ловозерском районе преобразуют в одноименный природный парк. Границы особо охраняемой природной территории расширят, которые охватят места обитания 79 краснокнижных растений и животных.

- Территория планируемого регионального парка – архиважная. Встреча с местными жителями, саами, очень важна для нас. Мы хотим, чтобы интересы людей, их пожелания и замечания, нашли отражение в дальнейшей работе. В этом заинтересованы все стороны, чтобы избежать возможных конфликтов. Мы постараемся сделать так, чтобы эта территория была местом и традиционного природопользования, и чтобы эти места остались ценны для саами, чтобы уникальная природа Севера сохранила свою ценность, – отметил директор Представительства Всемирного Фонда дикой природы в Баренц экорегионе Олег Суткайтис.

До реорганизации в природный парк осталось три этапа: общественные слушания, согласование документов в Минприроды РФ и подписание постановления о создании ОППТ нового формата губернатором.

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