В центре Мурманска три дня будет работать уличный кинотеатр

Уличный кинотеатр будет работать на улице Воровского. Фото: vk.com/public196337736

На улице Воровского в Мурманске в рамках кинофестиваля "Северный характер" три дня будет работать уличный кинотеатр.

- Кинотеатр будет работать 17-18 ноября с 16.00 до 20.00. В субботу, 19 ноября, с 14.00 до 19.00. Незамерзающая мурманская публика сможет не только посмотреть кино, но и принять участие в развлекательной программе, которую организует городской Дом молодежи, - сообщили организаторы показа.

Тема фестиваля в этом году - "Притяжение севера".

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