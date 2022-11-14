Из Териберки, Ура-Губы, Островного ограничили выход судов в Баренцево море

Из-за ухудшения погоды в отдельных населенных пунктах Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Мурманской области ухудшилась погода. Из-за этого в отдельных регионах ввели режим повышенной готовности.

- Из-за этого ограничен выход маломерных судов на акваторию Баренцева моря из Териберки, Ура-Губы, Островного с 00.00 15 ноября до 24.00 16 ноября на территории, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: ранее водителей в Заполярье предупреждали о гололедице.

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