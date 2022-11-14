Школу в Мурманской области назовут в честь героя Михаила Попова

9 декабря, в День героев Отечества, школа №5 будет названа в честь Михаила Попова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Осенью этого года в школе №5 Печенги установили "Парту героя" в честь майора Михаила Попова. Летом указом президента ему было присвоено звание Героя России.

- Подполковник Сергей Бойко и майор Михаил Попов награждены за мужество и героизм при исполнении воинского долга в рамках специальной военной операции на Украине. Гордимся вами! - отметил тогда губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

9 декабря, в День героев Отечества, школа №5 будет названа в честь Михаила Попова. Об этом сообщила министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

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