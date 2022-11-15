Военнослужащие Северного флота соревновались в плавании в обмундировании с автоматом

По итогам соревнования участниками выполнены различные спортивные разряды. Фото: пресс-служба Северного флота

В Североморске состоялся чемпионат Северного флота по военно-прикладному спорту - участники соревновались в плавании в обмундировании. С автоматом наперевес им предстояло преодолеть дистанцию в 100 метров.

- В соревнованиях приняли участие военнослужащие соединений и частей Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, армии ВВС и ПВО, штаба и управления Северного флота и другие. Впервые в данном чемпионате приняли участие воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Всего в состязаниях участвовало 10 команд и более 70 спортсменов, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

По итогам соревнования военнослужащие выполнили различные спортивные разряды. 55 участников выполнили первый разряд, 8 - второй и 3 - третий.

В общекомандном зачете в первой группе "золото" завоевала команда армии ВВС и ПВО. Во второй группе первое место - у команды соединения разведывательных кораблей.

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