В Мурманске откроется выставка тактильных картин «Небесные покровители»

15 ноября в мурманской арт-галерее «Отпечаток» открывается выставка тактильных картин «Небесные покровители». Фото: www.nebesniepokroviteli.ru

15 ноября в мурманской арт-галерее «Отпечаток» открывается выставка тактильных картин «Небесные покровители». Северяне создали ее вместе со скульпторами из Санкт-Петербурга. Каждая работа адаптирован для незрячих и слабовидящих людей.

- Уникальность проекта «Небесные покровители» в том, что каждый сюжет является оригинальной авторской композицией. Каждая работа – это не копия живописного полотна, а самостоятельное художественное произведение, к которому можно прикоснуться не только душой, но и руками. Северяне могут увидеть тактильный горельеф — вид высокого рельефа, некоторые части которого выступают над плоскостью поверхности на три четверти объема. Все работы серии имеют вертикальную ориентацию композиции и одинаковый размер – 400 х500 мм, выполнены из современного полимерного материала устойчивого к прикосновениям – акрилового гипса цвета слоновой кости, - сообщили организаторы выставки. Напомним: в Мурманском художественном музее открылась выставка «Рафаэль. Версии» из собрания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. Северяне смогут увидеть лучшие копии произведений Рафаэля от представителей русской академической школы.

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