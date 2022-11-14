Владимир Путин наградил бригадира Мурманской дистанции пути медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

В числе отмеченных на федеральном уровне - северянин.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Президент Владимир Путин подписал указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации". В числе отмеченных на федеральном уровне - северянин.
Бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Мурманской дистанции пути Октябрьской дирекции Владимир Верещагин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Напомним: в Мурманске прошло торжественное вручение наград сотрудникам Росгвардии, которые участвовали в спецоперации. Бойцов лично поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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