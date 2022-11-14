В Териберку привезли питьевую воду

Вода привезена из правобережной части Териберки. Фото: vk.com/public180187981

В Териберке водопроводную воду признали непригодной для использования. Напомним: пробы воды показали повышенное содержание колиформных бактерий, которые относятся к группе кишечных палочек. В ухудшении воды местные жители винят строителей.

14 ноября в поселок доставили чистую питьевую воду.

- У трансформаторной подстанции на прицепе установлена емкость в виде пластикового куба для использования в питьевых целях. Необходимое количество воды можно набрать в свою емкость, - сообщили в администрации поселка.

Вода привезена из правобережной части Териберки.

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