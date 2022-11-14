В Мурманской области ожидается туманная погода со снегом

На дорогах сохраняется гололедица. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ближайшие дни Кольский полуостров в большей степени будет находиться под влиянием антициклона, смещающегося с Гренландского моря на Скандинавский полуостров. В регионе ожидается туманная погода со снегом.

- 15 ноября местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -3-8, при прояснениях до -13, днем от -3 до +2 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

На дорогах сохраняется гололедица.

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