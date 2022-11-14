В Баренцевом море гидрографы обнаружили затонувшее в 1941 году судно «Меридиан»

Позже данные исследования будут обработаны. Фото: Пресс-служба Северного флота

Весной этого года в Мурманской области начался второй сезон совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

— Постараемся пройти рядом с рекой Воронья - от места гибели судна «Пассат» до места гибели судна «Меридиан». В планах не только изучить суда, но и осмотреть побережье на предмет обнаружения различных интересных для истории Мурманской области артефактов, так как этот участок практически не исследовался, - сказал в ее преддверии научный руководитель комплексной экспедиции капитан 1-го ранга Алексей Корнис.

И вот место гибели «Меридиана» точно установлено и найдено само судно, затопленное в 1941 году немецким эсминцем.

— Ранее его поиск безрезультатно выполнялся гидрографическими судами «Николай Скосырев» и «Ромуальд Муклевич». В заключительном походе командиру гидрографической группы лейтенанту Евгению Меркулову была поставлена задача расширить ранее обследованный район: выполнить три галса инструментальной оценки рельефа дна севернее и один галс южнее, в прибрежной зоне. В результате четвертого галса удалось обнаружить судно, габаритные характеристики и гидроакустическое изображение которого соответствовали объекту поиска, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Позже данные исследования будут обработаны.

Подробнее о поиске затонувших судов читайте в материале «КП»-Мурманск».

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