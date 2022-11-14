Жителей Мурманской области предупреждают о киномошенниках

В мурманских группах во "ВКонтакте" появились объявления от киномошенников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мурманских группах во "ВКонтакте" появились объявления от киномошенников. Об этом северян предупреждают в Центре развития кинопроизводства "Нордфильм".

- Вот одно из таких мошеннических объявлений: "Прямо сейчас для съемок фильма "Через прицел" нужны люди в Мурманске. Время работы: с 8 по 30 ноября. Оплата за участие - 3150 рублей за смену. Набор людей от 17 до 50 лет. Приятная внешность. Два варианта одежды. Снимают разные сценарные дни", - пишут в центре.

Любители участвовать в съемках, написавшие по указанному в объявлении адресу, получили ответ, что им нужно перевести деньги на бейджик. После такого ответа становится понятно, что людей пытаются обмануть.

Один из признаков недостоверности – в объявлении указан слишком высокий гонорар за один съемочный день. Обычно эта сумма варьируется от 1 до 2 тысяч рублей. Второй признак - если вы вступите в переписку с организаторами лжемассовки, вас обязательно попросят еще до съемок перечислить деньги на какой-нибудь бейджик или карту актера, чего делать не стоит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru