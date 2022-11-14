В Мурманск прилетел почтовый голубь из Великобритании

В столицу Заполярья прилетел почтовый голубь. Фото: Наталья Раевская / vk.com/crimeriver

Мурманчанки Наталья Раевская и Анастасия Тимофеева, которые выхаживают диких птиц, попавших в беду, взяли на попечение необычного пернатого. В столицу Заполярья прилетел почтовый голубь.

— Такие птицы выращиваются для гонок и способны преодолевать огромные расстояния на большой скорости. Судя по родовому кольцу на лапе, он тоже прилетел из Великобритании. Вообще эти породы должны хорошо наводиться на дом, но нашему, видимо, не тот маршрут подгрузили, вот и заблудился, - написала Екатерина Раевская на своей странице в «ВКонтакте».

Голубя, получившего имя Чемберлен, обследуют на болезни.

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