Второе за сутки ДТП с общественным транспортом произошло в Мурманске

У средней мореходки столкнулись троллейбус и машина. Фото: Скриншот видео
Днем 14 ноября в Мурманске на улице Шмидта произошло ДТП с участием общественного транспорта.
У средней мореходки столкнулись троллейбус и машина. К счастью, обошлось без пострадавших.
Это уже второе подобное ДТП за сутки, утром на Кольском проспекте в аварию попал рейсовый автобус.
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