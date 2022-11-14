Второе за сутки ДТП с общественным транспортом произошло в Мурманске

У средней мореходки столкнулись троллейбус и машина. Фото: Скриншот видео

Днем 14 ноября в Мурманске на улице Шмидта произошло ДТП с участием общественного транспорта.

У средней мореходки столкнулись троллейбус и машина. К счастью, обошлось без пострадавших.

Это уже второе подобное ДТП за сутки, утром на Кольском проспекте в аварию попал рейсовый автобус.

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