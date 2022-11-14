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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:32

В Мурманской области проект «Работа рядом» продлили на весь 2023 год

Общественно полезные работы помогают тем, кто временно оказался не трудоустроен
Ника СВЕТЛОВА
Общественно полезные работы сохранили на весь 2023 год.

Общественно полезные работы сохранили на весь 2023 год.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году на фоне пандемии в Мурманской области появились общественно полезные работы, чтобы те, кто временно остался не трудоустроен, мог заработать себе на жизнь.

Даже с окончанием локдауна проект «Работа рядом» сохранили.

— За этот год трудоустроено почти 7800 школьников и студентов. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона. Больше всего северян в рамках проекта трудоустраивается в Апатитах, Кандалакшском районе, Кировске, Оленегорске, Мурманске. Принять участие в программе «Работа рядом» достаточно просто. Для этого необходимо пройти авторизацию на сайте «Работа России» через учетную запись ЕСИА (портал «Госуслуги»), создать резюме, дождаться его модерации и подать заявление, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Общественно полезные работы сохранили на весь 2023 год.

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