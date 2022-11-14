В Мурманской области проект «Работа рядом» продлили на весь 2023 год

Общественно полезные работы сохранили на весь 2023 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году на фоне пандемии в Мурманской области появились общественно полезные работы, чтобы те, кто временно остался не трудоустроен, мог заработать себе на жизнь.

Даже с окончанием локдауна проект «Работа рядом» сохранили.

— За этот год трудоустроено почти 7800 школьников и студентов. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона. Больше всего северян в рамках проекта трудоустраивается в Апатитах, Кандалакшском районе, Кировске, Оленегорске, Мурманске. Принять участие в программе «Работа рядом» достаточно просто. Для этого необходимо пройти авторизацию на сайте «Работа России» через учетную запись ЕСИА (портал «Госуслуги»), создать резюме, дождаться его модерации и подать заявление, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Общественно полезные работы сохранили на весь 2023 год.

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