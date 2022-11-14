МГТУ в Мурманске остался без света

14 ноября без электроснабжения остался мурманский государственный технический университет. Фото: Niko Khaber / 2gis.ru

14 ноября без электроснабжения остался мурманский государственный технический университет.

Как сообщают в Telegram-канале "Мурманск", рабочие на экскаваторе разорвали кабель. Идут восстановительные работы.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе МЧС региона, информации о случившемся в спасательное ведомство пока не поступало.

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