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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 12:29

31-летний житель Мурманска пытался под одеждой вынести алкоголь из гипермаркета

Мужчину задержали на выходе
Ника СВЕТЛОВА
В отношении 31-летнего мужчины составили протокол об административном правонарушении.

В отношении 31-летнего мужчины составили протокол об административном правонарушении.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В одном из гипермаркетов Мурманска, расположенном в Первомайском округе, задержали 31-летнего любителя выпить бесплатно.

— Мужчина взял с полки бутылку с алкогольной продукцией и спрятал ее под одежду. Злоумышленник решил незаметно покинуть торговую точку, однако завершить свой злой умысел не смог, так как был остановлен на выходе из гипермаркета, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

В отношении 31-летнего мужчины составили протокол об административном правонарушении.

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