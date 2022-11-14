Мурманская область заняла пятое место в рейтинге по ипотечной нагрузке

Заполярье заняло пятую строчку топа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область оказалась в лидерах рейтинга по ипотечным платежам. Согласно исследованию "РИА Новости", в нашем регионе ежемесячный ипотечный платеж не превышает 35 процентов от размера средней зарплаты, получаемой на руки.

Заполярье заняло пятую строчку топа. Средний размер ипотечного кредита у нас составляет 3,4 миллиона рублей, а средний срок ипотечного кредита - 262 месяца.

В лидерах также оказались Чукотка, Магаданская область, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО.

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