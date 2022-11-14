В Мурманске пропала 73-летняя дезориентированная женщина

Волонтеры поискового отряда "МурманСпас" распространили информацию о пропавшей женщине. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры поискового отряда "МурманСпас" распространили информацию о пропавшей женщине.

73-летняя Алевтина Майбородина 12 ноября в период с 16.15 до 18.30 ушла из дома на улице Самойловой. Где она находится сейчас, не известно.

Приметы: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, каштановые волосы, серо-зеленые глаза. На момент исчезновения была одета в светло-бежевую куртку с капюшоном, темно-синие трикотажные брюки, черные кожаные полусапожки, синюю вязаную шапку. С собой у пропавшей были одна или две клетчатые сумки с личными вещами. Известно, что Алевтина Майбородина дезориентирована.

Всех, кто может помочь с поисками мурманчанки, просят позвонить в полицию 02, 102 или в "МурманСпас" 8-911-311-70-20.

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