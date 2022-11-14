Табуретка поставила точку в споре жителей Колы

Ранее судимого 47-летнего местного жителя задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

54-летняя жительница Колы попала в больницу с травмой головы после спора с приятелем. Медики квалифицировали травму, как легкий вред здоровью.

- Как выяснили сотрудники полиции, в тот день в гостях у женщины был знакомый, с которым они распивали алкоголь. В ходе застолья у собеседников возник словесный конфликт. Мужчина, чтобы доказать свою правоту, схватил табуретку и ударил ей по голове хозяйки квартиры. Женщина, почувствовав себя плохо, вызвала скорую помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее судимого 47-летнего местного жителя задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, он арестован за ранее совершенное преступление.

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