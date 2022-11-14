Суд над бенефициаром Мурманского морского пароходства состоится в Санкт-Петерубрге

Суд над Николаем Куликовым откладывался уже шесть раз. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На 15 ноября в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга состоится очередное заседание по делу бенефициара Мурманского морского пароходства Николая Куликова. Его обвиняют по ч.2 ст.201 и ч.4 ст.159 УК РФ - в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним: учредителя компании задержали в сентябре 2019 года. Тогда следствие установило, что руководством и правлением пароходства в 2014 - 2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота на общую сумму более 580 миллионов рублей. Дома у Куликова нашли антиквариат и картину, в том числе полотно Николая Рериха "Поморяне. Вечер", которое принадлежало пароходству. Недавно картину продали с аукциона.

Суд над Николаем Куликовым откладывался уже шесть раз.

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