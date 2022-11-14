На базе Мурманского медицинского колледжа добровольцев обучают сестринском делу

На базе Мурманского медицинского колледжа началось обучение сестринскому делу волонтеров. Фото: vk.com/opershtab_murman

На базе Мурманского медицинского колледжа началось обучение сестринскому делу волонтеров. Проект поддержали специалисты Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова.

- После обучения волонтеры получат удостоверения и смогут работать санитарами и медсестрами, в том числе в зоне проведения СВО, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Для того, чтобы записаться на курсы, надо зарегистрироваться по ссылке и выбрать программу «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтеров».

Напомним: мобилизованным жителям Мурманской области привезли 17 тонн обмундирования.

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